通膨可望快触顶 欧洲央行考虑放缓升息脚步

（法新社法兰克福12日电） 观察圈人士指出，在各方越来越感觉欧元区居高不下的通膨已快要触顶下，可能会促使欧洲央行决策者15日举行政策会议时选择小幅升息。

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欧洲央行连两次升息3码后，欧洲开始为冬季经济衰退做准备，市场如坐针毡观察在即将迎来一个不景气寒冬之际，欧洲央行是会保持积极步伐，或是将升息幅度缩小到2码。 由25名成员组成的欧洲央行管理委员会本周在法兰克福召开的会议将是2022年最后一场，由于俄罗斯在乌克兰的战争导致食品和能源价格飙涨，这一年将因受到前所未见的消费者价格冲击而让人们记忆深刻。 欧洲央行跟其他央行一样，透过一系列升息对抗通膨，在提高借贷成本以抑制通膨与不过度抑制需求造成经济深度衰退之间小心翼翼。

欧洲央行管理委员会可能会受到欧元区11月通膨数据的激励。这份数据显示，由于能源价格涨速放缓，欧元区11月消费者物价指数（CPI）年增率17个月来首见下滑，只不过10%的通膨率仍高得惊人，仍是欧洲央行理想通膨状态的5倍，欧洲央行总裁拉加德（Christine Lagarde）也一再示意需进一步升息。 但难得的好消息还是让人们对欧元区物价压力终见缓和曙光感到振奋。 欧洲央行首席经济学家雷恩（Philip Lane）上周说：「我现在可以有信心地说，通膨很可能就快触顶了。」

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