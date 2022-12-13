美通膨数据、联准会决议出炉前 亚股走势分歧

（法新社香港13日电） 美国今天将公布重要通货膨胀数据，且美国联邦准备理事会（Fed）明天将做出政策决定，投资人神经紧绷；所幸中国再承诺松绑防疫清零政策、提供支撑，亚洲股市今天走势分歧。

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美国股市3大指数昨天收盘强劲走扬，分析师指出，利多来自美国央行所做的一份调查显示，美国消费者预期的通货膨胀走势正在下降。这激励今天亚股买气。

9日公布的美国趸售物价涨幅高于预期，使得投资人对于联准会货币紧缩力道转为更温和的希望受到打击。外界原本普遍预期美国央行明天宣布的升息规模，将由先前4次会议的75个基点（3码）减为50个基点（2码）。

联准会在政策会议后发表的声明，以及联准会主席鲍尔（Jerome Powell）在会后的发言，将受到投资人密切关注。

但「华尔街日报」报导，联准会政策委员会内部对于利率走向看法分歧。鸽派官员试图在拉低通货膨胀率同时，尽量减少经济痛苦；但鹰派人士则想采取更强硬方式，藉由让就业市场弱化来对抗物价涨势。

另一方面，中国逐渐远离对经济造成伤害的COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫清零政策，使得全球第2大经济体陆续开放，持续提振投资人信心。

然而有些投资人也担忧，中国迅速放宽普筛与封控等防堵疫情措施，可能导致染疫人数大增，进而造成医疗体系负荷过重，反过来冲击经济。

香港当局宣布进一步松绑防疫规定，促使港股今天收盘上涨0.7%。东京股市收高0.4%，雪梨、新加坡、威灵顿、曼谷和雅加达股市也全数收红。

但上海股市收盘下跌0.1%，首尔、台北和马尼拉股市同样收低。

© 2022 AFP