亚股收高 投资人聚焦联准会决策

（法新社香港14日电） 亚洲股市今天走扬，因投资人乐见美国最新通货膨胀数据低于预期，可能使联邦准备理事会（Fed）放缓升息步调。

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最新数据为交易所提供几分急需的欢乐耶诞气氛，同时联准会将于14日作出今年最后一项政策决定，投资人将仔细寻找关于联准会明年计画的蛛丝马迹。

也有投资人将焦点摆在中国，当地正持续放宽重创全球第2大经济体的COVID-19（2019冠状病毒疾病）严格防疫策略，但交易商也对染疫数字恐将激增感到些许不安。

美国11月消费者物价指数（CPI）年增率为7.1%，低于市场预期，升幅为2021年12月以来最低，华尔街股市3大指数13日应声收红。

最新数据是继10月之后通膨再次降温，令人燃起希望在联准会数度决议升息后，通膨终于封顶。

澳洲国民银行（National Australia Bank）经济学家纽金特（Taylor Nugent）说：「伴随（最新数据）而来的警告是它『只是单月数据』，但11月的数字进一步强化如下诠释，亦即等了好久的商品通膨减缓正反映在数据上。」

亚洲股市今天追随华尔街走升，然而在联准会开会结果出炉前涨幅受限，交易商承认7%的通膨数据还是非常高。

香港、东京、雪梨、首尔、新加坡、台北、马尼拉股市都收高，上海股市收平盘，威灵顿和雅加达股市收黑。

© 2022 AFP