多国央行升息不止 亚股多收跌

（法新社香港16日电） 由于多国央行重申致力于抑制通货膨胀，投资人因而盘算，利率走高将比预期要久，使得亚洲股市今天多半走低。

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在近数周来物价趋缓迹象推升股市自然反弹后，美国联邦准备理事会和欧洲中央银行本周再次调升贷款利率，并警告还将继续升息，以致破坏了耶诞行情。

尽管多数国家通膨因能源价格下滑而自今年稍早的水准降温，但仍处在数十年来高点。同时观察家警告，多国经济可能会进入停滞性通货膨胀时期，也就是物价不断上扬，但经济成长停顿。 SPI资产管理公司经营合伙人殷尼斯（Stephen Innes）说：「由于大西洋两岸国家的央行都表明，必须采取更多措施以控制通膨，因此升息导致宏观经济环境不断走软，无疑将触动衰退。」

「问题只在于衰退程度。不必考虑通膨了，亚洲操盘手如今担心的是全球衰退。」

东京日经指数大跌524.58点或1.87%，以27527.12点作收；新加坡海峡时报指数下跌32.94点或1.01%，收在3240.81点。台北、首尔、曼谷、马尼拉和雪梨也都收跌。

上海综合指数几乎收在平盘，微跌0.79点或0.02%，收3167.86点。

香港恒生指数逆势上扬82.08点或0.42%，收19450.67点。推升力道在于，中、美有关容许美国审计官员对纽约上市的中国企业进行查帐的谈判已有进展迹象。

© 2022 AFP