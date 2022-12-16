欧盟通过15%全球最低企业税率

（法新社布鲁塞尔15日电） 欧洲联盟（EU）领袖经过数个月的争论后今天终于拍板，采纳对跨国企业课徵全球最低15%企业税的计画。

广告 继续浏览后续

近140国达成的这项里程碑协议，目的在阻止各国政府竞相压低税率，以吸引全球巨型企业投资进驻。

欧盟经济事务执委简提洛尼（Paolo Gentiloni）说：「今天，欧盟朝税收公平与社会正义迈出关键一步。全球最低企业税率是解决全球化经济挑战的关键。」

这项计画是在经济合作暨发展组织（OECD）指导下草拟，已获得华府与数个主要欧盟经济体支持。

然而，由于有成员国提出反对或出手阻挠，在欧盟实施最低15%企业税的日程延迟。

最近，波兰在本周阻挠这项议案的正式通过，同时对不相关的议案也提出反对意见，像是制裁俄罗斯等议题。

但在今天的峰会上，持反对意见的会员国经协商保持缄默，现在，最低15%企业税率明年年底将在欧盟生效。

欧盟领袖都赞赏这项决定。德国总理萧兹（Olaf Scholz）说，这项「计画深得我心」；法国总统马克宏（Emmanuel Macron）表示，法国过去4年多一直在推动这个构想。

© 2022 AFP