日银无预警紧缩货币政策 日股重挫亚股收黑

（法新社香港20日电） 正当投资人担忧中央银行努力平抑通货膨胀的行动恐将酿成经济衰退，日本央行今天意外宣布将超宽松货币政策微调，引发日圆汇价飙升、日本股市重挫，亚洲股市收盘普遍下跌。

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投资人信心还受到另项因素影响。由于中国官员将过去近3年实施的许多COVID-19（2019冠状病毒疾病）严格防疫措施取消，其后当地确诊病例大爆发。

股市气氛原已低迷，因美国联邦准备理事会（Fed）和欧洲央行（ECB）上周双双警告，明年很可能将利率调升至高于预期的水准，造成先前普遍的股市短暂涨势受到一记打击。

加上纽约联邦准备银行（New York Fed）前总裁杜德里（William Dudley）告诉彭博电视台（Bloomberg Television），任何乐观行情迹象都可能令决策官员进一步紧缩货币政策，增添市场卖压。

日本央行日本银行（Bank of Japan）原本为了振兴经济，长期以来维持超低利率的鸽派货币政策立场；今天却宣布转向，将公债殖利率的控制范围进行调整。日本10月通膨率达到3.6%，创40年新高。

日圆兑美元汇价今天应声劲扬至132.30日圆，创下8月以来最高价位。东京股市收盘则重挫2.5%。

香港股市收低1.3%，上海股市收跌1.1%，雪梨、首尔、新加坡、台北、威灵顿、曼谷和雅加达股市也全数收黑。

© 2022 AFP