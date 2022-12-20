泰厂涉强迫劳动每周做99小时 特易购在英国面临诉讼

（法新社伦敦19日电） 律师今天说，英国连锁超市巨擘特易购（Tesco）正面临泰国的缅甸移民在英国提出诉讼，他们声称特易购的前服装供应商之一对他们强迫劳动。

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代表130名原告的英国利戴律师事务所（Leigh Day）说：「缅甸移民被迫在一间为特易购的F&F时装系列生产衣服的泰国工厂工作，每周工作长达99小时，而且给薪不合法，他们处于强迫劳动状态。」

原告要求特易购及当时的泰国子公司Ek-Chai赔偿，他们指控这些公司「牺牲成年劳工而不当得利」。特易购已在2020年出售Ek-Chai。

这起诉讼还将针对天祥集团（Intertek），这个保险和审计集团曾稽查这间据称发生强迫劳动的工厂。

律师事务所在声明中警告，如果未能达成和解，此案将在伦敦高等法院审理。

这些劳工在2017年到2020年期间受雇于泰国西北部美索（Mae Sot）的VK Garments工厂，他们裁剪、制作和包装要在泰国销售的服装。

他们每天最多获得4英镑（约新台币153元）的报酬，并声称每周7天都在拚命工作，而且住在狭小的宿舍里，睡在水泥地板上。

特易购今天在声明中告诉法新社，这些指控「极其严重」，而且「如果事发当下就发现这类问题，我们当初就会立即终止与这个供应商的合作关系」。

虽然特易购并未参与这间工厂的日常运作，但公司表示「我们会继续敦促」前供应商「偿还所有他们欠员工的薪资」。

到目前为止只有泰国法院判赔偿，而且只是遣散费。

天祥集团也表示，这些指控很严重，但在法律程序进行期间不会置评。

© 2022 AFP