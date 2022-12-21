印度央行总裁：加密货币恐致全球再爆金融危机

（法新社孟买21日电） 印度中央银行总裁达斯今天警告，加密货币市场可能造成全球金融危机再度出现。他并指出，加密货币交易平台FTX近期倒闭的案例，正证明这个行业存在「固有危险」。

广告 继续浏览后续

达斯（Shaktikanta Das）在一场商业界活动中致词时表示：「加密货币不像任何其他产品，我们对它的主要顾虑，是它不含有任何基础价值。」

「我们认为它应该遭到禁止。因为…若尝试对它进行监管，允许它茁壮，那么请听我警告：下一场金融危机将来自民间加密货币。」

印度有数以百万计加密货币持有者，他们今年已经遭逢全球市场崩盘与印度相关课税大涨等打击，如今达斯的发言又让艰困环境雪上加霜。

加密货币自从接近10年前首次进入印度市场以来，一直受到监管当局严格审视。2018年，印度央行鉴于相关诈欺交易增多而予以禁止；但2年后印度最高法院取消限制，此后在本土交易平台激增及名人吹捧加持下，印度加密货币市场显着扩大。

不过，印度今年对「民间货币」交易获利开徵30%的税，导致印度加密货币交易量锐减剩1/10。

此外，比特币等主要加密货币爆发价格大跌的「币圈凛冬」（crypto winter），全球市值从去年11月高点3兆美元蒸发了2兆多美元，令交易人士更加不敢碰。

接着11月又发生原本值320亿美元的加密货币交易平台FTX突然声请破产，加上美国当局对曾是亿万富豪的FTX创办人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）提出诈欺指控，令外界以更严格眼光检视币圈。

达斯表示，加密货币价格重挫及近期FTX相关事态发展，证实了他长期抱持的看法，也就是加密货币「对于我们的总体经济与金融稳定」存在「固有的巨大风险」。

印度央行鉴于印度经济对实体货币的依赖度逐渐降低，今年推出以区块链技术为基础的数位卢比，盼藉此降低商业交易成本。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2022 AFP