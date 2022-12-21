日银货币政策转向 日股续挫亚股走势不一

（法新社香港21日电） 日本中央银行「日本银行」（BOJ）昨天意外宣布上调长期利率上限，不再坚守超宽松货币政策，日圆汇价今天持续走坚，日本股市续跌，亚洲其他股市则走势不一。

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日本央行昨天跌破市场眼镜，容许特定政府公债殖利率变动区间扩大，此举被视为明年可能升息的前兆，日银终于和全球其他升息的央行靠拢。

德意志银行（Deutsche Bank）分析师指出：「日银紧缩货币政策将移除有助广泛借贷成本维持低档的全球最后支柱之一。」

澳洲国民银行（National Australia Bank）外汇策略部门负责人厄崔尔（Ray Attrill）指出，「无论日本央行（和政府）想让我们相信什么」，昨天的「调整将被解读为明年政策转向的不祥徵兆」。

此外，中国政府在严格防疫、进行大规模核酸检测，对经济造成重创近3年后，取消清零政策，迅速重新开放，也成为市场投资人密切关注的焦点。

SPI资产管理公司经营合伙人殷尼斯（Stephen Innes）说：「（决策者）虽没说，但外界都明白决策者决定容许大规模的COVID疫情。」

「除了防疫政策转向，中国决策者也采取更果断措施，支撑经济，同时广泛的总体经济政策持续松绑。」

昨天重挫逾2%的日股今天续挫，日经指数收跌0.68%，来到26387.72点。港股恒生指数则是收涨0.3%，来到19160.49点。上海综合股价指数收低0.2%，来到3068.41点。

至于亚洲其他股市，雪梨、威灵顿、台北、马尼拉和新加坡股市都收涨。首尔和马来西亚股市则收跌。

© 2022 AFP