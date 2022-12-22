投资人享受耶诞行情 亚股追随华尔街涨势收高

（法新社香港22日电） 亚洲股市今天收盘延续华尔街涨势，主因是美国企业财报和消费者信心数据优于预期，缓和了投资人对经济深度衰退的担忧。

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日本中央银行20日决定修正超宽松货币政策后，如今尘埃落定，耶诞假期前出现小型「耶诞反弹」（Santa rally）行情，日圆汇率先前一路贬值创下24年来新低后也有所回稳。

自从美国联邦准备理事会（Fed）和欧洲中央银行（ECB）上周预告可能将利率调升至高于预期的程度，以对抗数十年来的通膨高点，全球股市便出现抛售潮。

但期待好消息的投资人发现，有调查显示美国12月消费者信心指数（CCI）回升幅度高于预期，达到4月以来的最高水准；而且通膨出现缓和迹象，能源价格也开始降温。

同时，美国运动大厂耐吉（Nike）和货运龙头联邦快递（FedEx）的收益表现也优于预期。

先前受到供应链混乱问题冲击的耐吉，也针对未来展望注入一剂强心针，公司称最艰难的供应过剩状况「已经过去」，目前库存状况是4个季度以来的最低水准。

华尔街股市三大指数昨天收盘均上涨逾1%，欧洲股市也收红。

总部设在美国的外汇经纪商安达（OANDA）分析师莫雅（Edward Moya）指出：「经济仍走向衰退，但消费者持续展现出韧性迹象，这可能会延后股市的大幅下挫。」

由于科技公司在美国相关企业带动下表现良好，加上中国高阶官员承诺支持房地产业的言论提振了房地产类股，香港股市今天涨幅超过2%。

在香港领涨下，东京、雪梨、首尔、新加坡、台北、威灵顿、曼谷、雅加达和马尼拉股市也收高。

© 2022 AFP