经济衰退疑虑再起 亚股追随美股收低

（法新社香港23日电） 美国最新经济数据优于预期，引起投资人预料美国联邦准备理事会（Fed）明年继续升息；加上美国晶片制造大厂美光发布悲观财测，以及中国疫情飙升添忧，亚洲股市今天再度收黑。

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法新社报导，全球最大经济体美国昨天公布，7月至9月的第3季经济成长率终值较初值大幅上修；另外，上周增加的初次申请失业给付人数低于预期。

这些数据暗示，尽管美国联准会已持续调升利率近一年，且通膨率火热，但美国经济活动依旧旺盛，因此联准会恐怕还有很大努力空间。

此外，美光科技公司（Micron Technology）昨天表示，晶片制造业面临10多年来最严重供应过剩问题，意味公司明年恢复获利有难度。

美光还预警，本季销售额将锐减，亏损也会高于预期。种种利空消息，造成美国股市3大指数昨天收盘都重挫。

另一方面，中国取消对抗COVID-19（2019冠状病毒疾病）的清零政策后，全国各地染疫人数暴增，导致人们难以出门，旅行与经济活动大受打击，令中国经济成长因解封而强劲反弹的希望蒙上了阴影。

亚洲股市延续美股昨天跌势。东京股市今天收盘下挫1.0%，利空来自于数据显示日本通膨率达到41年来高点，使得外界更加预期日本央行明年将升息。

香港股市收跌0.4%，上海股市收低0.3%，雪梨、新加坡、台北、威灵顿、马尼拉和雅加达股市也全数收黑。

© 2022 AFP