美股涨势激励 亚股多收高

（法新社香港26日电） 亚洲股市今天在上周美股涨势提振下，于本周伊始走高。不过，中国疫情升温对清淡的假期交易带来冲击。

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投资人关切中国COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情飙升。然而，中国国家卫生健康委员会25日表示，即日起不再公布每日疫情资讯，造成投资人评估疫情对中国经济冲击的能力受限。 岁末年终假期前，投资人保持谨慎观望态度，避免大幅买进。

上周公布的最新数据显示美国通膨减缓，尽管不少投资人仍保持高度警戒，预测明年整体成长将放缓。

然而，联邦准备理事会（Fed）密切关注、并视为通膨指标的个人消费支出（PCE）物价指数11月和10月相比攀升0.1%，和去年同期相比则增加5.5%。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略师殷尼斯（Stephen Innes）指出：「通膨虽可能正在消退，但投资人恐仍将抱持质疑的态度，直到我们看到更持续明显的减缓为止。」 「最后一周美国公布的主要经济数据与其说是佳节礼物，不如说是惩罚。这些数据暗示未来将是微速前进，而所有迹象显示明年成长将减缓。」

区域内的香港、新加坡、马尼拉、雪梨和威灵顿等股市适逢假期休市。日股基准日经指数则是收涨0.65%，来到26405.87点。上海综合股价指数收涨0.7%，来到3065.56点。

至于亚洲其他股市，台北、首尔股市都微幅上扬。

© 2022 AFP