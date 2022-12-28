（法新社香港28日电） 中国弃守防疫清零政策，转向重新开放，重燃市场对通膨的恐惧，前一天的华尔街股市受拖累挫跌，亚洲股市今天多随美股走势收低。

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北京当局26日宣布2023年1月8日起，COVID-19（2019冠状病毒疾病）从「乙类甲管」调整为「乙类乙管」，依据相关法规，取消入境中国后全员核酸检测和集中隔离等措施。

中国大幅放宽防疫限制措施虽点燃中国经济复苏的希望，也引发助长通膨的疑虑。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略师殷尼斯（Stephen Innes）指出：「中国全面重新开放固然可能对全球经济提供亟需且及时的提振，但也可能伴随着不乐见的矛盾情况。」

「好消息是中国再度扮演全球廉价商品供应者的角色，同时供应链瓶颈也得到缓解。」

「坏消息则是随着（经济）加速成长至明年第一季，中国对原物料和所有能源无止境的需求，将推升商品的价格，而惊动到美国联邦准备理事会和欧洲央行。确实，重新开放恐重燃某种程度的通膨疑虑。」

纽约券商米勒塔巴克公司（Miller Tabak）首席市场策略师梅利（Matthew Maley）说：「明年稍后我们可能会看到联准会（政策）转向，真的开始降息，但只会发生在比现今更加悲惨的情况下。」

亚股今天多走低，日股基准日经指数收跌0.4%，来到26340.50点。上海综合股价指数收跌0.3%，来到3087.40点。

首尔股市今天跌幅逾2.2%，领跌亚股。雪梨、台北和雅加达股市也都收低。

刚过完耶诞假期，今天恢复交易的香港股市则在中国相关个股和科技股带动下，恒生指数收涨1.6%，来到19898.91点。市场投资人仍在研究中国放宽防疫、取消入境隔离的消息。

© 2022 AFP