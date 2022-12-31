特斯拉市值锐减 恐因电动车市称霸优势将消失

（法新社纽约31日电） 美国电动车大厂特斯拉2022年市值大跌2/3，除了受市场对电动车需求抱持疑虑影响，执行长马斯克收购推特后掀连串风波令支持者沮丧，以及华尔街轻松融资时代结束，也都是原因。

广告 继续浏览后续

从财报来看，一切都顺风顺水。特斯拉（Tesla）成功克服供应链困境，在成本大涨之下，今年前3季仍创造近90亿美元（约新台币2763亿元）获利。

但这个成长速度，远不及马斯克（Elon Musk）心心念念的野心，也就是要取代苹果公司（Apple Inc.）坐上全球市值最大企业宝座。 这个月在社群媒体推特（Twitter）的一个讨论区内，充满傲气的马斯克表示，虽然股价波动「受到许多情绪性因素影响」，但据他「猜测的最可能情况，特斯拉将在不到5年内成为世界市值最大企业」。

马斯克把股价问题怪罪到「宏观经济状况」与高利率，还说特斯拉有「说不尽的优点」，并要求听众忽略他在推特遭遇的种种不顺。马斯克自从10月收购推特以来，不断登上媒体头条。

然而若干分析师认为，特斯拉面临的问题更严肃，而且也与推特无关。主要因为特斯拉在电动车市场一枝独秀的时代已经结束。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师卓纳斯（Adam Jonas）在一份报告当中指出，2023年将成为电动车市场「重设」的一年，因为会有大量产品流入。

他表示，特斯拉有一些困境待克服，包括竞争增加、经济情势恶化及通货膨胀带来的生活成本飙涨。

随着众家传统汽车制造商以空前速度推出电动车款，2023年在路上听到的电动车低沉马达声，将不再只来自特斯拉的产品。

包括宾士（Mercedes-Benz）、BMW、奥迪（Audi）、Polestar和Rivian等车厂，也都已经杀进特斯拉的豪华车款领域，变化之快令特斯拉措手不及。

尽管在今年前9个月，特斯拉的市占率依旧高达65%；但标普全球（S&P Global）的分析师预估，到了2025年，特斯拉的市占率将缩水至仅剩20%。（译者：戴雅真/核稿：张正芊）

© 2022 AFP