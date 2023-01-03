日本负利率料将结束 日圆兑美元冲上7个月高点

（法新社东京3日电） 日圆兑美元汇价今天升破130日圆关卡、站上7个月来高点。这股涨势是延续日本央行日本银行（Bank of Japan）决定从长期抱持的超宽松货币政策立场转移后，引爆的一波日圆买气。

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日圆汇价今天一度升值至129.52兑1美元，其后微幅回贬。但分析师预期日圆走强趋势还没结束，因为日银改弦易辙，预料将结束负利率政策。

然而，美国联邦准备理事会（Fed）和其他国家央行过去一年为了对抗攀抵数10年高点的通货膨胀而采取积极的升息步伐，现在看来却要放慢脚步。

日银2022年12月宣布将放宽对日本公债殖利率的控制，允许部分公债殖利率在更宽区间波动。日圆兑美元汇价应声创下30年来最大升幅。

如今日圆已攀抵2022年6月以来最高价位。一反不久前2022年10月时，日圆兑美元汇价一度贬值至152日圆，创32年新低。

眼前日圆走势持续看升。GAMA资产管理公司（GAMA Asset Management）经理人狄梅洛（Rajeev De Mello）表示：「日圆即使最近涨了一波，目前价位仍显着低估。」

他预期日银将在今年4月底前结束负利率政策，「这会进一步移除日圆继续升值的障碍」。（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）

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