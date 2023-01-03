经济疑虑抛一边 亚股涨多跌少

（法新社香港3日电） 尽管有关升息、中国经济成长及俄乌战争等疑虑不散，持续影响投资人信心，但亚洲股市今天仍顺利克服早盘跌势，收盘多数上涨，为一年交易拉开乐观序幕。

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2022年已令投资人吃足苦头，但有人担忧，未来12个月情况可能更糟。国际货币基金（IMF）总裁乔治艾娃（Kristalina Georgieva）警告，全球经济1/3可能落入衰退。

众人目光投向中国。北京迅速将原有COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫清零措施的大部分取消后，引发全国各地确诊人数大增、医院挤爆，火葬场也负荷过重。

中国商家先前已因实施近3年的严格防疫措施而饱受打击，如今解封后疫情普遍扩散，商家又被迫关门，令人再度对中国经济展望感到担忧。

尽管有分析师认为，北京等中国主要大城市的疫情可能已触顶，这些地方的经济活动正恢复活络。但有人担心，本月底农历春节假期间人员往返，可能将疫情带到乡间，进而再度冲击中国经济。

乔治艾娃1日接受美国哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）节目「面对全国」（Face the Nation）专访时指出，中国经济情况看来不稳，美国与欧洲经济也正逐步朝向衰退前进。

乔治艾娃表示，正因如此，2023年全球经济展望不乐观。今年将「比我们抛在脑后的一年更艰难」。

所幸亚洲股市今天甩开开盘卖压，随着交易持续，行情逐渐好转。

香港股市今天在澳门博弈类股领涨下，收盘劲扬1.8%。由于香港预料下周重新开放与中国大陆边界管制，令投资人对香港经济抱持期待，并看好澳门博弈业收入复苏。

上海股市收高0.9%，台北、马尼拉、曼谷和雅加达股市也都收红。但雪梨、首尔和新加坡股市收低。东京与威灵顿股市则因国定假日休市。

© 2023 AFP