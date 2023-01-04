投资人衡量中国解封冲击 亚股走势不一

（法新社香港4日电） 亚股今天走势不一，投资人衡量中国重新开放和解封后COVID-19病例爆增的冲击，同时经济衰退的疑虑，及华尔街股市的跌势也让市场抱持谨慎态度。

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中国清零政策大转弯普遍受到欢迎，但当局解封速度过快而导致全国各地病例爆增，再度对经济活动造成打击。

然而，分析师表示，鉴于感染病例数终将下滑，商业活动也将重启，乐观的长期展望将会抵销大规模疫情冲击带来的疑虑。

投资人也密切关注今天稍后将公布的12月联准会（Fed）会议纪要，希望从中一窥Fed政策动向。联准会上月虽放慢升息步伐，但暗示最终利率将比预期高。

港股今天在科技股和权值股阿里巴巴的带动下，收盘涨逾3%，领涨亚股。媒体披露中国监管机构批准阿里巴巴创办人马云旗下的蚂蚁集团，为其消费金融业务增资人民币105亿元（约新台币467亿元）。

这个消息燃起各界的希望，认为北京当局长期以来对蚂蚁集团的打压已近尾声，蚂蚁集团之前喊卡的香港首次公开发行（IPO）计画，可望再度复活。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略师殷尼斯（Stephen Innes）指出：「随着市场日益预期第二季迎来等待已久的『解封动能』利多，这恐怕将是典型投资人必须先苦后甘的案例。」

日股基准日经指数今天收跌1.5%，来到25716.86点。港股恒生指数收盘劲扬3.2%，来到20793.11点。上海综合股价指数连续第二天上扬，收涨0.2%，来到3123.52点。

至于其他亚股，雪梨、首尔、威灵顿和马尼拉股市都收涨，新加坡、曼谷、雅加达和台北股市收跌。

© 2023 AFP