Archer量产空中计程车 找上Stellantis代工

（法新社拉斯维加斯4日电） 跨国汽车制造商斯特兰蒂斯集团（Stellantis）今天在美国拉斯维加斯消费电子展（CES）宣布，将代工生产美国电动飞机公司Archer设计的「空中计程车」。

广告 继续浏览后续

斯特兰蒂斯集团新闻稿指出，也会对Archer及其可搭载4名乘客外加1名飞行员的电动垂直起降飞机（eVTOL），投资高达1.5亿美元。

这款名为「午夜」（Midnight）的车辆外观如小型飞机，机翼上有数个旋翼，可连续旅行约30公里，每趟行程之间约须充电10分钟。

Archer和斯特兰蒂斯集团2021年就曾合作，当时规模较为局限，但这次斯特兰蒂斯集团可望以独家承包商的角色，在美国乔治亚州科文顿（Covington）量产 Archer的航空器。

双方携手合作后，Archer将可加速这款航空器的生产进度，预计生产将从2024年展开。Archer预料也能因借重斯特兰蒂斯集团的专业知识，省下「数以亿计美元开销」。

Archer共同创办人兼执行长戈德斯坦（Adam Goldstein）在记者会上表示，初期Archer应能年产650架，之后可能再扩大到年产2300架。

斯特兰蒂斯集团执行长塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）则在声明中表示，他对Archer的「独创性和坚定不移的交付承诺」「一直印象深刻」，两家公司深化合作关系，「展现斯特兰蒂斯为提供从道路到天空的移动自由，不断突破框架」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2023 AFP