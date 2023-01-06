中国解封和美恐再升息拉扯 亚股走势分歧

（法新社香港6日电） 美股昨天重挫后，亚股今天勉力维持住本周的正向动能。稍早，因高于市场预估的美国就业数据显示联邦准备理事会必须继续升息，导致美股重挫。

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新的一年开始，亚洲股市走势坚挺，主要原因在中国解封，同时在若干国内和地缘政治问题上的强硬发言有收敛迹象，使市场产生乐观情绪。

但市场对美国联准会收紧政策恐导致衰退的长期忧心，此刻再次发挥作用，因为数据显示，全美民间部门上月新增就业机会上扬。

美国ADP就业数据显示，劳动市场依然紧俏，推升了工资压力，显示联准会要对抗创数十年新高的通货膨胀率，有待努力之处仍多。

美股3大指数昨天跌幅超过1%后，亚洲各地股市今天走势分歧。香港股市3天来一共涨升逾6%后，今天回跌，恒生指数滑落60.53点或0.29%，以20991.64点作收。

新加坡海峡时报指数跌15.94点或0.48%，收在3276.72点。孟买、威灵顿和马尼拉股市也都收黑。

上海综合指数小涨2.42点或0.08%，收在3157.64点，多头消息在中国当局考虑放宽地产商的严格借贷规定。东京日经指数劲扬153.05点或0.59%，收25973.85点。

台北、雪梨、首尔、曼谷和雅加达股市也都收高。

© 2023 AFP