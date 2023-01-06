俄罗斯宣布停火 乌克兰控诉火箭弹轰民宅

（法新社基辅6日电） 俄罗斯片面宣布停火预定生效时间过后，乌克兰总统办公室副主管提摩申科说，俄罗斯部队6日袭击乌克兰东部克拉莫托斯克市（Kramatorsk）。

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提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）在社群媒体上说：「占领者两度用火箭弹袭击克拉莫托斯克市。」他说，一栋民宅被击中，但并未造成伤亡。

克里姆林宫5日表示，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）已经下令俄国军队于东正教耶诞节期间在乌克兰停火36小时。

克里姆林宫指出，俄国军队必须从1月6日中午12时开始停火，时间维持36小时。包括居住在俄罗斯和乌克兰的许多东正教徒，都在1月6日至7日庆祝耶诞节。

乌国总统府顾问波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特上回应克里姆林宫的声明，他写道，俄国「必须离开占领的土地，唯有到那时候才会有『暂时休兵』，别把你们的伪善讲出来」。

对于俄国的停火公告，美国总统拜登（Joe Biden）说，蒲亭在12月25日与元旦当天「选择轰击医院、托儿所和教堂」，现在下令停火，他认为蒲亭只是在找喘息空间。

德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）则说，如果蒲亭真的渴望和平，就会撤军回国。

© 2023 AFP