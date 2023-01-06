BMW可变色原型车 现身美国消费电子展

（法新社拉斯维加斯5日电） 德国知名汽车厂商BMW发表了一款可以改变车身颜色的原型车，并展示在挡风玻璃内侧投射驾驶资讯等数位化功能。

广告 继续浏览后续

这款名为i Vision Dee的原型车，昨天在美国拉斯维加斯举行的「消费电子展」（Consumer Electronics Show）亮相，好莱坞电影「魔鬼终结者」（Terminator）影星、前加州州长阿诺史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）也出席活动。

去年的消费电子展，BMW也推出一款可以改变颜色的汽车，但那款车只能从白色变黑色，或变成介于两者之间的灰色。

但这次展出的新车，车身可以变化成如彩虹般的七彩颜色或各式单一颜色，还能显示出条纹状或方格状。

目前BMW的i Vision Dee只是概念车，但应该会形塑出BMW未来车款的设计趋势。

例如从2025年起，包括车速、方向灯等驾驶资讯投射到挡风玻璃上，预料会成为选配功能。

BMW执行长齐普策（Oliver Zipse）指出，他们的想法是要用软体创造出「终极伙伴」，提供客制化的驾驶体验。这款原型车名字里的Dee，即是数位化情感体验（digital emotional experience）的首字母组合词。

阿诺史瓦辛格开玩笑说，一辆原型车却具备所有的新科技。

他表示：「我有点担心，因为在我拍的大部分电影中，机器都是敌人，但现在他们是盟友了。」

© 2023 AFP