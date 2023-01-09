亚股接棒美股涨势 延续新年行情

（法新社香港9日电） 亚洲股市今天在中国解封，以及市场期盼美国联邦准备理事会（Fed）放缓升息步伐等因素带动下，接棒华尔街股市的涨势，延续新年行情。

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美国上周公布各界关注的就业报告，显示新增就业增幅超乎预期，薪资成长减缓。另一项数据则显示，重要的服务业出现萎缩，为2020年春季疫情高峰以来首见。

这些数据显示美国经济浮现疲软迹象。投资人现在预期Fed官员下一次在1月底举行的决策会议将升息1码。

亚股今天以凌厉的涨势展开，香港大幅攀升，上海股市也跟着劲扬。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略师殷尼斯（Stephen Innes）指出：「中国防疫政策大转弯对成长和股票报酬带来很大的影响。随着中国和香港与澳门之间解除边界管制，以及国际旅游重新恢复，不但当地旅客欢欣鼓舞，投资人也开心。」

日本股市今天适逢国定假日休市，港股恒生指数收涨1.9%，来到21388.34点。上海综合股价指数收涨0.6%，来到3176.08点。

至于其他亚股，雪梨、首尔、新加坡、台北、马尼拉和威灵顿股市在一周伊始都有强劲表现，全面收涨。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2023 AFP