欧洲央行预测：未来几季薪资有望强劲成长

（法新社柏林9日电） 欧洲中央银行（ECB）今天预测，随着调薪速度追上节节攀升的通货膨胀脚步，欧元区在未来几个月将见到「非常强劲的」薪资成长。

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ECB于月报中表示，「相较于过去历史模式，未来几季的薪资成长预料将非常强劲」。

报告作者预测，「薪资将在某种程度上，追赶上（COVID-19疫情后时代经历的）通货膨胀」。

报告称，「稳固的劳工市场」、「各国调涨基本工资」以及「工会诉求提高工资」也对薪资调涨赋予压力。

欧元区经历18个月通膨飙涨后，去年12月通膨率来到具有象徵意义的10%以下。

然而报告表示，由于通膨削弱消费能力，「实质薪资大幅低于（2019年）疫情前水准」。

经历「严重劳动力短缺」的服务业则逆势而上，薪资「突破疫情前水准」。

各工会预料将会大喊加薪，「尤其是低薪产业」。

德国服务业工会（Verdi）已经要求让德国邮政（Deutsche Post）旗下约16万名员工加薪15%，并让250万名联邦、各邦与市政府雇员加薪10.5%。

2022年薪资成长4.5%后，ECB去年12月预估2023年薪资将成长5.2%。

© 2023 AFP