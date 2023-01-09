瑞士央行估2022年大亏4.4兆创新高 外币部位重贬

（法新社苏黎世9日电） 瑞士中央银行今天表示，受到汇损影响，它预估在2022年亏损创下空前新高，达到1320亿瑞郎（约新台币4兆3600亿元），也因此无法为国库带来任何进帐。

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反观2021年，瑞士央行瑞士国家银行（Swiss National Bank，SNB）还能创造269亿瑞郎（约新台币8877亿元）的获利。

瑞士国家银行在声明中表示，2022年亏损金额当中，多达1310亿瑞郎与它持有的外币贬值有关；另有10亿瑞郎亏损则归咎于它持有的瑞郎部位贬值。

瑞士央行多年来维持超宽松货币政策，并藉由增持外币来维系瑞郎强度。但2022年鉴于通货膨胀率飙升，瑞士国家银行开始调升利率及出售持有的外币。

瑞士央行在声明中说：「净损导致2022财政年度无法配发资金，这不仅影响到瑞士国家银行的股东股利支付，也无法分配获利给联邦与各邦。」后者指的是瑞士中央与地方政府。

瑞士央行2021年配发60亿瑞郎（约新台币1980亿元）给联邦及各州政府。2022年亏损确切金额将在3月6日公布。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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