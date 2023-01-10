美升息疑虑影响中国解封利多 亚股走势分歧

（法新社香港10日电） 尽管中国经济重启带动市场乐观气氛，但美国货币政策官员预警利率将继续调升，并在高档停留一段时间，冲淡投资人信心，亚洲股市今天收盘走势分歧。

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北京决定抛开严重打击经济的COVID-19（2019冠状病毒疾病）严格清零政策后，虽有人担忧中国各地染疫人数飙升带来短期冲击，但多亏中国政府承诺提供支援，包括针对受困的地产业，令投资人信心愈来愈强。

另有迹象显示，中国科技企业经历一段长时间官方整顿后，北京正在采取较宽松做法，这也为市场行情提供支撑。

然而，美国货币政策展望仍密切牵动投资人情绪。近期连串美国经济数据偏弱，令人期待美国联邦准备理事会（Fed）将放缓升息步伐，以免经济落入衰退；但央行官员似乎仍决心继续升息，直到通膨率从目前的7.1%降至目标的2%。

最近的相关表态，包括旧金山联邦准备银行（San Francisco Fed）总裁戴利（Mary Daly）表示，利率很可能要先调升到5%以上，央行官员才会决定停止升息；亚特兰大联邦准备银行（Atlanta Fed）总裁波士蒂克（Raphael Bostic）也暗示相同利率目标水准。

这对原本冀望联准会今年稍晚改变升息路径的投资人来说，信心受到打击。美国股市三大指数昨天收盘走势分歧，亚洲股市今天跟进有涨有跌。

香港股市收盘下滑0.3%，上海股市收低0.2%，雪梨、新加坡、马尼拉和雅加达股市也全数收黑。但东京股市收高0.8%，首尔、台北、威灵顿和曼谷股市同样收红。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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