今年全球经济成长率下修至1.7% 世银：有衰退风险

（法新社华盛顿10日电） 世界银行（World Bank）今天指出，全球经济成长正在「危险地放缓、趋近衰退」，并以通货膨胀飙涨、利率高升和俄罗斯入侵乌克兰为由，下修今年全球经济成长率至1.7%。

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法新社报导，在乌克兰战争持续干扰之际，各国致力对抗物价飙涨及央行同步升息以让需求降温，致使金融环境恶化，经济学家对世界经济衰退纷纷示警。

世银最新公布的「全球经济展望」（Global Economic Prospects）报告预测，今年经济将「急剧、持久放缓」，成长率估计为1.7%，约为去年6月预测值的一半。

这是近30年来最疲弱的几次预测值之一，仅略优于2020年COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发引发的经济衰退，及2009年的全球金融危机。

总部设于华府的世银表示，「鉴于脆弱的经济环境，任何新的不利发展…都可能让全球经济陷入衰退」。

这些不利发展包括通膨高于预期、为抑制物价上涨而突然升息，或是疫情再度爆发等。

世银总裁马尔帕斯（David Malpass）今天告诉记者：「我感到担心，非常担心经济放缓会持续下去。」

世银预估，美国今年经济成长率可能减缓至0.5%，远低于先前预测；欧元区对抗与俄罗斯入侵乌克兰有关的能源供应中断和物价上涨问题，今年经济成长率预料持平。

世银估计，中国今年经济成长率为4.3%，较之前预测下修0.9个百分点，部分归因于疫情延续影响及不动产业疲弱不振。

马尔帕斯补充表示：「新兴和开发中国家因负债沉重和投资不振，正面临为期数年之久的经济成长放缓期。」

他说，尽管世银推动加速债务重整程序，但「进展仍停滞不前」。

世银展望小组主任柯锡（Ayhan Kose）指出，普遍放缓和成长疲弱，并不代表经济衰退，不过世银近期正密切关注「若全球利率上升，形成金融压力的可能性」。

他说，若发生这种情形且通膨居高不下，「就可能引发全球经济衰退」。

他还警告，若融资条件变得更为严苛，今年可能会出现更多债务危机。（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）

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