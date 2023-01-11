市场期盼复苏静待美通膨数据 亚股多收涨

（法新社香港11日电） 亚洲股市今天多收涨，中国解封持续对市场带来提振，同时投资人也乐观期待即将公布的重要经济数据将显示美国通膨进一步放缓。

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投资人追随前一天的华尔街股市涨势，而将美国联邦准备理事会（Fed）持续升息的警告和世界银行下修全球成长预估的负面消息暂搁一旁。

亚股昨天走跌后，今天恢复上攻动能。亚股受惠于中国取消近3年来严格的清零政策之赐，新年伊始走势强劲。

北京政府防疫解封、放松打压科技业，并对房地产部门驰援，升高各界对这个全球第二大经济体的希望。中国经济是驱动全球成长的重要动力。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略师殷尼斯（Stephen Innes）指出：「尽管开年以来已见涨势，在获利上调带动表现进一步超乎大盘下，中国股市应该还有不少上涨空间。」

美国12日将公布消费者物价指数（CPI），料显示12月物价增速减缓。尽管这可能会让联准会在紧缩货币政策上采取较温和手段，但联准会官员持续反驳任何升息可能缩手的说法。

摩根大通（JP Morgan Chase）执行长戴蒙（Jamie Dimon）表示，借贷成本可能高于市场已反应的5%，意味着利率可能触及6%。

CMC Markets分析师休森（Michael Hewson）指出：「市场认为联准会今年必须降息，联准会官员则坚称离降息还差得远，在这两股势力拉锯的情况下，本周美国CPI数据成为市场的下一个焦点。」

港股恒生指数续扬，恒指年来累计涨幅已达8%左右。恒生指数收涨0.5%，来到21436.05点。上海综合股价指数收跌0.2%，来到3161.84点。日股日经指数收涨1.0%，来到26446.00点。

至于其他亚股，雪梨、首尔、新加坡股市皆收涨。台北、马尼拉和威灵顿股市则收跌。

© 2023 AFP