律师：FTX破产案已追回1520亿元资产

（法新社纽约11日电） 负责处理加密货币交易平台巨擘FTX破产事宜的律师今天表示，他们努力抢救这家公司的资金后，已经找回50亿美元（约新台币1520亿元）资产。

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由班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）与他人共同创立的FTX，曾经是世界最受瞩目的加密货币交易平台。但这家公司2022年11月爆发规模惊人的破产案，导致900万客户求偿无门，班克曼-佛里特也遭到美国检方以诈欺罪名起诉。

在比特币和其他数位货币带动下，加密货币业经历长达10年惊人成长；但发生FTX倒闭案及班克曼-佛里特在巴哈马被捕并引渡回美后，币圈受到巨大冲击。

FTX的律师狄特德里希（Andrew Dietderich）告诉德拉瓦州（Delaware）破产法院：「我们已经找到逾50亿美元的现金、流动加密货币与流动投资证券。」

他还说，FTX打算出售帐面价值46亿美元（约新台币1398亿元）的其他投资部位，相关计画正「如火如荼进行中」。

不过狄特德里希表示，需要多少资金才能赔偿存款一夕间蒸发的客户，现在判断还太早。

他告诉法院：「我们知道这一切要赔偿客户与债权人，在价值上会有短缺，短缺金额目前仍不清楚。」

FTX与姊妹交易商阿拉美达研究（Alameda Research）2022年11月声请破产。根据市场评估，两者的虚拟交易业务规模一度高达320亿美元。（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）

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