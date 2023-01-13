美通膨降温助长升息趋缓希腊望 亚股多收高

（法新社香港13日电） 由于数据显示美国通货膨胀趋缓，使市场更加料定美国联邦准备理事会（Fed）的货币紧缩政策将走向温和，亚洲股市今天多半收高。

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通膨数据连同今年初能源类股的正面走向，使投资人得以告别痛苦的2022年，转而关注中国解封所大力推升的全球经济复苏。

美国联准会连月升息开始发挥作用，备受瞩目的消费者物价指数（CPI）呈现2021年10月以来最小增幅后，美股3大指数昨天收红。

前述消息使市场更加料定，联准会下月升息幅度将只有25个基点（即1码），从而纾缓了美国经济恐将衰退的疑虑。

亚洲多数股市今天与美股反弹连动，上海综合指数上扬31.85点或1.01%，3195.31点作收。台股加权指数攀升92.49点或0.63%，收在14824.13点。

新加坡海峡时报指数涨升25.97点或0.79%，收3293.75点。雪梨、首尔、孟买、威灵顿和马尼拉也都收高。

尽管有媒体报导，中国政府考虑持有科技巨头阿里巴巴和腾讯的子公司金股，以加强对科技业的控制，港股仍延续涨势。恒生指数劲扬224.56点或1.04%，收21738.66点。

在日圆汇价日益走强因而影响出口的情况下，东京日经225指数挫跌330.30点或1.25%，收26119.52点。曼谷股市也收跌。

© 2023 AFP