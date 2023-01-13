阿根廷2022年通膨94.8% 逾30年来新高

（法新社布宜诺斯艾利斯12日电） 阿根廷国家统计暨普查局（INDEC）今天表示，阿根廷2022年的通货膨胀率为94.8%，为1991年以来最高的年度数字。

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拉丁美洲第3大经济体阿根廷是世界上通膨率最高的国家之一。但12月通膨月增5.1%，较7月峰值7.4%呈逐月下降趋势。

尽管如此，与2021年的50.9%通膨率相比，2022年度通膨大幅飞涨。阿根廷政府设定2023年通膨目标为60%。

对大多数阿根廷人来说，去超市买菜实在令人沮丧。

现年66岁的退休化学家拉塔诺（Julian Rattano） 说：「当你站在货架前分析价格，就好像在挑选珠宝一样。」

去年阿根廷的日常必需品价格每月、甚至每周都在上涨。谘询公司Abeceb表示，在2022年，1公升牛奶价格上涨320%、食用油价飙升456%，而1公斤糖的价格则飙升490%。

服装和鞋类的涨幅最大，超过120%；饭店和餐厅的涨幅则将近109%。

距离阿根廷大选仅剩9个月，物价飙涨对政府来说是个坏消息。

2022年通膨飞涨94.8%，这是自1991年时任总统孟年（Carlos Menem）执政期间通膨率超过171%以来，最糟糕的年度数据。

多年来阿根廷一直在与经济危机奋战；过去12年中，每年通膨率都动辄达两位数。

通膨由诸多因素所造成，包括持续的赤字支出、不断的货币贬值，以及诸如影响能源和谷物价格的乌克兰战争等外部因素。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP