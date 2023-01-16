市场对中国开放乐观 亚洲股市多收红

（法新社香港16日电） 在通膨减缓及中国对世界重新开放之际，市场对全球经济产生乐观情绪，推动美国股市上周反弹，亚洲股市今天追随美股涨势大多收红。

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法新社报导，全球股市去年因通膨飙升及央行升息而受重创后，在这新的一年交易大厅情绪变得更加平静，对于经济衰退的恐惧正在减弱，逢低买盘抢进，为股市上涨提供支撑。

中国预计本周将发布自1976年（不包括受疫情重创的2020年）以来最差全年经济成长率，但中国已摆脱清零政策，并且承诺提振重要行业，增添了2023年股市强劲反弹的希望。

迹象显示，中国政府在长时间打压科技业后，目前正放松监管。这也提振了市场信心，阿里巴巴及腾讯等市场巨头也为之振奋。

汇丰（HSBC）首席亚洲经济学家范力民（Frederic Neumann）表示，中国摆脱近3年的严格防疫封控措施，可望提振全球经济。

他指出：「在西方需求疲软之际，中国作为全球第二大经济体，其家庭和投资支出加速增长，将有助为全球贸易奠基。」

东京股市日经225指数下跌1.1%，收25822.32点；香港恒生指数平盘，收21746.72点；上海证券交易所综合指数扬升1.0%，收3227.59点。

雪梨、首尔、台北、马尼拉、曼谷、威灵顿及雅加达股市也上扬，新加坡及孟买股市下挫。

© 2023 AFP