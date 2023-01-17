中国经济创40多年来最慢成长 亚股多收跌

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（法新社香港17日电） 中国最新出炉数据显示，去年经济成长创40多年来最慢速度后，亚洲股市今天多收跌。不过，随着中国自3年多来的严格防疫封控措施中解禁，投资人对前景仍怀抱希望。