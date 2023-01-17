中国经济创40多年来最慢成长 亚股多收跌
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（法新社香港17日电） 中国最新出炉数据显示，去年经济成长创40多年来最慢速度后，亚洲股市今天多收跌。不过，随着中国自3年多来的严格防疫封控措施中解禁，投资人对前景仍怀抱希望。
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在清零政策重创经济活动下，中国今天发布2022年经济成长率为3%，在排除受疫情重创的2020年后，创1976年以来最慢成长速度。
然而，中国去年经济成长却高于市场预估的2.7%，第4季经济成长也高于预估；同时，零售销售数据稳健也提供更多的支撑。
中国上月开始解封，外界对解封将有助带动今年经济强劲反弹越来越乐观，并对全球经济带来支撑，尤其各国央行正在力图避免通膨和升息导致经济陷入衰退。
摩根资管环球市场策略师朱超平说：「展望未来，我们预期在解封和政策刺激之下，将看到经济持续复苏。」
「随着积压的需求出笼，服务业料先受惠。」
不过，区域股市今天难以维持开年以来中国解封利多带动的涨势，大多以跌势作收。
年初迄今累计涨逾9%的港股恒生指数今天收跌0.8%，来到21577.64点。上海综合股价指数收低0.1%，来到3224.24点。日股日经指数则是收涨1.2%，来到26138.68点。
至于其他亚股，雪梨、首尔、新加坡、曼谷、马尼拉皆收跌。威灵顿、雅加达和台北股市都收涨。
© 2023 AFP