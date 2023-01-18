欧洲2022汽车销售衰退4.6% 创下30年低点

（法新社巴黎18日电） 随着零件短缺问题持续困扰汽车制造商，欧洲汽车制造商协会（European Automobile Manufacturers' Association, ACEA）今天表示，欧洲去年新车挂牌数降至1993年来低点。

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欧洲汽车制造商协会表示，去年8月以来销售虽攀升，但欧洲联盟（EU）整体年度汽车挂牌数却滑降4.6%，来到930万辆，创下30年来低点。

汽车产业步入艰困的第三年，2021年COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发，迫使汽车制造厂和经销商关门，加上疫情导致供应链瓶颈，特别是在关键半导体，在疫情趋缓后，短缺情况仍未获改善。

德国是去年欧洲汽车销售唯一出现成长的国家，其他像是义大利新车挂牌数大减9.7%，法国则滑降7.8%，西班牙也下滑5.4%。

欧洲汽车制造商协会表示，去年最后几个月，大多数国家的汽车销售都呈现攀升。12月欧洲整体汽车销售年增12.8%。

以年度来看，福斯汽车（Volkswagen）汽车销售虽较前一年减少5.2%，仍以230万辆的销售成绩保持领先，市占率则持稳在25.1%。

接下来是斯特兰蒂斯集团（Stellantis）的180万辆，和前一年相比衰退14.1%；雷诺汽车（Renault）销售则掉了4.3%，来到98万5000辆。

德国汽车业协会上周表示，即使供应链瓶颈缓解，今年国内市场销售仅会呈现温和复苏。

© 2023 AFP