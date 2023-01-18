欧盟指责美中补贴洁净科技产业

（法新社瑞士达沃斯17日电） 欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天严厉批评中国的洁净科技产业，扬言将调查中国对此产业的补贴政策。

广告 继续浏览后续

范德赖恩在瑞士达沃斯（Davos）世界经济论坛（World Economic Forum）发言时宣布，计画成立一个「主权财富基金」并提出「净零产业法案」，以捍卫欧洲工业基础，不受美国和中国大笔补贴的影响。

范德赖恩在瑞士阿尔卑斯山这个胜地举行的年度会议对全球政治和商业菁英说：「我们发现有人大力要将我们的工业实力引向中国和其他地方。」

她又说：「中国大力补贴产业，并限制欧盟公司进军其市场。一旦我们认为，我们的采购和其他市场受到这种补贴扭曲，我们将立即展开调查。」

范德赖恩也重申欧洲对美国降低通膨法案的忧心，这项法案包括3700亿美元的绿色能源补贴。她说：「尽人皆知，降低通膨法案有些设计因素引起了大家对企业某些针对性激励措施的若干疑虑」。

她说，「这就是我们一直与美国友人合作寻找解决方案的原因」；并说，欧洲公司和欧盟国家制造的电动车也可能因为这项法案而受益。

范德赖恩说：「我们的目标应该是避免欧美间的贸易和投资中断，我们应该努力使我们各自的激励计画公平且相辅相成。」

美国气候特使凯瑞（John Kerry）在今天上午稍早的另一项活动中说，对美国降低通膨法案不满的国家，反而应设法模仿美国的作法。

凯瑞在有关加强慈善投入气候变迁的小组讨论会中说：「其他国家的反应不应是『老天，你不该那么做，那对我们不公平』。这些国家也该这么做，大家都必须采取相同作法，以进一步加速这个进程。」

© 2023 AFP