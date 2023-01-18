经济复苏有望 亚股多收高

（法新社香港18日电） 亚洲股市今天多维持开年以来的强劲走势，其中东京股市在日本中央银行决议维持货币政策不变的激励下，收盘劲涨逾2%，领涨区域股市。

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高盛集团（Goldman Sachs）公布欠佳的财报，加上制造业数据萎缩，尽管市场对通膨看法乐观，加上利率前景好转，展望美国这个全球最大经济体前景，恐难一路顺遂。

然而外界对中国经济复苏的期盼持续对市场带来亟需的提振。中国国务院副总理刘鹤在瑞士达沃斯世界经济论坛（WEF）年会表示，随着中国解封，加上疫情已经触顶，中国今年经济成长可望反弹。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略师殷尼斯（Stephen Innes）说：「去年秋天，外界普遍认为中国画错重点，欧洲（经济）陷入衰退，联准会则被居高不下的通膨杀了个措手不及。」

「但若把时间快转到最近几周，中国解封已让这个国家重返更佳的成长，投资人对欧洲复苏更加乐观，酿成美国通膨的祸根也开始消退。」

港股恒生指数收涨0.5%，来到21678.00点。上海综合股价指数收持平在3224.41点。日股基准日经指数收涨2.5%，来到26791.12点。日本央行今天召开决策会议，决议主要利率维持不变。

至于其他亚股，雪梨、新加坡、威灵顿、马尼拉、曼谷股市都收涨，首尔和雅加达股市则微幅收跌。

© 2023 AFP