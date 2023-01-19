欧央行总裁：欧元区今年经济比担忧情况好很多

（法新社瑞士达沃斯19日电） 欧洲中央银行（ECB）总裁拉加德今天表示，欧元区今年经济将比原本担忧会出现的情况「好很多」，区内国家可以躲过艰苦经济衰退的希望越来越浓。

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拉加德（Christine Lagarde）在瑞士城市达沃斯（Davos）举行的世界经济论坛（World Economic Forum）致词时表示：「过去几周（经济）消息已变得正面许多。」

拉加德说，有关20国欧元区今年经济相关讨论，主流预测说法已从衰退转为「小幅萎缩」，其中德国等主要经济体可能全都可躲过萎缩。

根据欧洲央行最新预测，今年欧元区经济可望成长0.5%。

拉加德表示：「所以这虽然不会是亮丽的一年，却比我们原本害怕出现的情况好许多。」

拉加德发表这份谨慎乐观看法，正值2022年因俄乌战争爆发而飙升的欧洲能源价格已开始回落。欧洲今年冬季气候温和，也有助缓和天然气短缺疑虑。

能源成本下降，促使欧元区消费者物价涨幅从2022年10月的高点10.6%降至12月9.2%，燃起通货膨胀终于已经触顶回落的希望。

然而拉加德警告，欧元区通膨水准仍然「远远太高」。她重申，为了让通膨率降回欧洲央行的2%目标，利率会继续调升。

欧洲央行积极升息来平抑通膨，自2022年7月以来已将基准利率大涨2.5个百分点（10码）。拉加德今天表示：「我们应该继续下去。」（译者：张正芊/核稿：戴雅真）

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