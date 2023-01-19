美经济数据不佳引发衰退疑虑 亚股涨跌分歧

（法新社香港19日电） 美国传出的经济数据令人失望，引发投资人再度担忧全球最大经济体可能陷入衰退，亚洲股市今天收盘走势分歧。

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今年初以来股票交易场上弥漫的乐观气氛，在本周受到打击，因为投资人原本对通货膨胀与升息的疑虑，被经济成长及企业获利恐受冲击的担忧取代。

美国昨天公布，零售销售出现1年多来最大降幅，工业生产数据也逊于预期，同时生产者物价则呈现COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发以来最大跌幅。

虽然近几个月来，每当数据显示美国经济正在挣扎，往往能激励股市走扬，因为投资人冀望美国联邦准备理事会（Fed）因此放缓调升利率速度。但分析师指出，交易商如今担忧美国经济展望。

市场原本预料，美国央行升息幅度将不会如原先担忧那样大；但若干联准会官员反驳这般揣测，警告说他们可能继续紧缩货币政策，直到已将通膨水准从数十年高点拉低。

这些因素掀起的市场负面情绪，冲淡了中国经济今年可望强劲复苏的乐观气氛。2022年中国经济成长率创46年新低，但在松绑防疫清零政策后，投资人对今年表现怀抱希望。

美国股市三大指数昨天收盘全数应声挫逾1%，东京股市今天跟进收跌1.4%，香港股市也收低0.1%，新加坡、威灵顿和马尼拉同样收黑。

不过，上海股市收盘上涨0.5%，雪梨、首尔、曼谷和雅加达股市也收高。台北股市因年节已于17日封关。（译者：张正芊/核稿：严思祺）

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