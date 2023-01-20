（法新社香港20日电） 亚股今天涨多跌少，结束动荡的一周，期间投资人对经济衰退感到担忧，但对中国从清零走向与病毒共存将有助于提振陷入困境的全球经济的希望不断升温。

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虽然美国通膨下降引发联邦准备理事会（Fed）将进一步放慢升息步伐的猜测，但数名央行高阶官员相继警告，在他们对价格受到控制感到满意之前，还需要做更多工作。

联准会副主席布兰纳德（Lael Brainard）昨天表示，决策者对升息将「坚持到底」，并说他们「要在一段时间内采取足够限制性的措施」。

纽约联邦准备银行总裁威廉斯（John Williams）预期将会进一步升息，让目前的6.5%通膨率降温至2%。

与此同时，一系列显示经济继续放缓的疲软指标令投资者紧张不安。交易商原本的看法是「利空就是利多」，因为这代表联准会将会放缓升息步伐，但如今转变为「利空就是利空」。

迄今为止，财报季表现平平，加剧投资人的恐慌情绪，尤其是在纽约，昨天美股所有3大指数再度收黑。

然而，亚洲的气氛较为乐观，因为中国经历3年痛苦的封锁后重新开放，投资人准备迎接预期将为全球经济带来的激励。

这反映在今天的亚股表现，香港股市以1.8%的涨幅领涨，并自去年7月以来首次突破22000点。东京、上海、新加坡、首尔、雪梨、雅加达和威灵顿股市也小幅收涨。曼谷和马尼拉股市则收跌。

© 2023 AFP