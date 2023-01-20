Netflix订户破2.3亿 星期三与哈利王子助攻

（法新社旧金山19日电） 美国串流媒体巨擘Netflix今天指出，随着热门剧集「星期三」和「哈利王子与梅根」吸引新订户上门，Netflix到去年年底在全球拥有超过2.3亿订户，超出分析师预期。

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Netflix在宣布公司去年第4季收益丰厚的信函中表示：「2022年是艰难的一年，开头跌跌撞撞，但结束时拨云见日。」

这家串流媒体巨擘表示，公司在3个月之内吸引770万名新会员，使得Netflix全球会员人数来到2.3亿人。

Netflix赞扬一系列成功的新内容，包括恐怖主题喜剧「星期三」（Wednesday），说这部经典作品「阿达一族」（Addams Family）的外传是Netflix历来第3受欢迎的影集。

Netflix指出，英国哈利王子大爆王室内幕的纪录片「哈利王子与梅根」（Harry & Meghan）及丹尼尔克雷格（Daniel Craig）主演的「锋回路转：抽丝剥茧」（Glass Onion: A Knives Out Mystery）也大有斩获。

科技与媒体分析师皮斯卡托（Paolo Pescatore）表示：「这与去年上半年形成强烈对比。创造下个最轰动的剧集能带动订阅人数。」

© 2023 AFP