丰田章男掌舵14年交棒 新血迎接电动车变革

（法新社东京26日电） 日本丰田汽车（Toyota）今天意外宣布管理层人士异动，领导丰田汽车近14年的丰田家第三代丰田章男将于4月1日卸下社长职务，转任会长，由Lexus总裁佐藤恒治接任社长。

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丰田汽车表示，53岁的佐藤恒治将身兼丰田汽车营运长，管理层异动将自4月1日起生效。

佐藤恒治先前担任丰田汽车品牌长，目前是丰田旗下豪华品牌Lexus总裁。两人交棒时机正值汽车产业面临巨大变动，电动车一跃成为舞台中心。

53岁佐藤恒治接手丰田汽车的年纪，和丰田章男在2009年全球金融危机后从父亲手中接下管理权时相同。

丰田章男告诉记者，「他年轻，还有一群志同道合的同僚－我期待这个团队能超越我未能突破的限制」。

丰田章男说，「要在未来难以预料的时代推动变革，管理阶层领导人必须一直站在前线，因此精力、能量和热情都不可或缺」。

丰田章男在记者会上表示，因此，「为了丰田汽车迈向变革，由我转任会长来支援新社长，这是最好的形式」。

现年66岁的丰田章男出生于丰田汽车发源地长野县，小时候的志愿原本是当一名计程车司机。

但身为丰田汽车的第三代，出生背景决定了他的未来道路。丰田章男是丰田汽车创办人丰田喜一郎的孙子，他的父亲丰田章一郎于1980至90年代领导丰田汽车。身为第三代的丰田章男于2009年成为丰田汽车有史以来最年轻社长。

丰田章男深具领导魅力。他曾在2010年丰田汽车深陷品质控管风暴时，因为问题汽车引发的大量召回问题，在美国国会公开道歉。他也率领丰田汽车，度过2011年日本311大地震后的供应链混乱。

丰田章男是狂热的赛车迷，为了避免身为丰田汽社长的身分过于引发关注，他甚至曾经使用过Morizo这个名字，亲自参加过比赛。

丰田章男在业界最新的成绩，则是强化丰田汽车在关键电动车产业方面的雄心。

虽然丰田汽车开创混合动力汽车，若干批评人士表示，面对市场对低碳排汽车的需求增加，丰田汽车在转换为使用电池电力驱动引擎方面却进展缓慢。

这次交棒似乎是丰田汽车试图让领导团队换上较年轻面孔，同时维持丰田汽车以「及时」生产（Just In time, JIT）与高品质闻名的整体愿景和理念。

丰年汽车在2021年12月把电动车销售目标提高了75%，并称计划在2030年前推出30款电动车。

即将掌舵丰田汽车的佐藤恒治毕业于早稻田大学理工学院，1992年入职丰田汽车。他说，「我是一名工程师，一直以来从事开发车款的工作，我热爱制造汽车」。

其他的人事异动包括76岁的?山田竹志将卸任丰田汽车会长。内山田竹志曾是丰田汽车总工程师，也是全世界第一款大规模生产混合动力汽车Prius的开发负责人。（译者：戴雅真/核稿：陈政一）

© 2023 AFP