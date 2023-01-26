供应链问题拖累 波音2022年Q4亏损

（法新社纽约25日电） 受到供应链和人力问题拖累，波音公司（Boeing）去年第4季又见亏损，但因航空需求强劲，2023年前景可期。

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法新社报导，波音表示，其商用飞机业务受到「反常的成本」影响，而劳动力不稳与供应链中断，也对国防、太空和安全部门造成压力。

波音截至去年12月31日的季度亏损6.34亿美元，低于前一年同期的41亿美元亏损。营收成长35%，来到200亿美元，但低于分析师预期。

这家航空巨头近年受到737MAX坠机事故后生产问题和认证延迟的困扰，但2022年以正现金流结束，为2018年以来首次。

波音公司执行长凯尔洪（David Calhoun）表示：「我们第4季表现强劲，2022年证明是我们复苏的重要一年。」

他对分析师表示，预计2022年公司将宣布签下更多大单，像是与联合航空公司（United Airlines）以及达美航空（Delta Air Lines）那类的大额订单。

凯尔洪表示：「有些对航空的巨大兴趣，我会说现在大多数在美国境外，而不是在美国境内，我们正在考虑非常大的事情。」

他说，对近期经济前景的担忧也不会影响这些计画。

「经济衰退似乎不是障碍，因为请记住，我们争取的是从现在起4、5年后的交付，所以经济衰退其实没有被计算在内。」

© 2023 AFP