受累晶片短缺 英汽车年产量降至60多年来新低

（法新社伦敦25日电） 今天出炉的产业数据显示，英国2022年汽车生产下降至1956年以来最低水准，主要是受到全球半导体晶片短缺影响。

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法新社报导，汽车制造和销售公会（Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT）指出，英国去年约生产77万5000辆车，且还大多由当地主要的外资汽车制造商所生产，但年产量仍减近10%。

数据显示，若与COVID-19疫情前的2019年相比，英国2022年汽车产量更下滑高达近41%。不过在同时间，英国电动车产量则创新高。

SMMT说：「（整体）产出欠佳的主要原因是全球晶片短缺，让汽车产能无法赶上需求。」

SMMT指出，产出也受到「重大结构性改变（冲击），反映在两个量产基地产能下滑，另还受防疫封城导致中国供应链停顿影响」。

日本汽车大厂日产汽车（Nissan）生产年增16.5%或23万8000多辆车，产量在英国居冠；其次是已为印度所有的捷豹荒原路华（Jaguar Land Rover），生产将近20万3000辆车，但年产量减少超过8%。

BMW集团生产的Mini是从英国出口最多的车款，其次是日产的休旅车Qashqai。

英国当地2022年生产的汽车近80%供外销，最大买家是欧洲联盟，其次是美国；13%英国当地生产的汽车外销至美国，欧盟约占58%。（译者：徐睿承/核稿：陈亦伟）

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