特斯拉第4季获利 再破纪录

（法新社纽约25日电） 尽管市场竞争加剧和总体经济不利因素引发疑虑，电动车大厂特斯拉（Tesla）今天仍再度公布创纪录的季度获利，同时确认长期成长前景。

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富豪马斯克（Elon Musk）带领的特斯拉第4季获利为37亿美元，较前一年同期增加59%；营收增加37%至243亿美元，主因与前一年同期相比，交车量增加31%。

特斯拉本月稍早宣布在美国和欧洲下调汽车售价，让投资人大吃一惊。特斯拉承认面临利率上升和「不确定的总体经济环境」等挑战。

特斯拉在财报中表示，公司因应方式包括加速降低成本和推动提高生产率。

特斯拉说：「在任何情况下，我们都为短期的不确定性做好了准备。」特斯拉还说，「持续控制成本和成本创新」，能够让公司在2023年过得比竞争对手好。

特斯拉表示，2023年交车量将达到180万辆，较2022年约140万辆产量多约31%，比2022年交车量130万辆高出37%。

然而，特斯拉表示，2023年交车量达180万辆的预测「超前长期」目标，引发外界对该数字的质疑。

特斯拉股价较去年同期下跌约50%，反映出投资人对其他汽车制造商推出电动车、经济放缓拖累以及马斯克对社群媒体推特（Twitter）等其他事业的追求阻碍公司发展的担忧。

© 2023 AFP