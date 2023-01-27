亚股洋溢乐观气氛收高

（法新社香港27日电） 数据显示美国2022年经济成长优于预期，缓和了投资人对于美国经济可能落入衰退的疑虑，今年来全球股市洋溢的乐观气氛因而更浓，亚洲股市今天追随美国股市涨势，收盘再度上扬。

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2022年接近尾声时，投资人疑虑聚焦在各国中央银行为了打压通货膨胀而采取的货币紧缩行动可能酿成全球经济衰退。若干观察家更警告，一些最大型经济体可能将受所谓硬着陆所苦。

然而，昨天公布的数据显示，尽管2022年美国经济成长率较2021年下降，但表现比预期好。

投资人如今等待今天稍晚将公布、受到密切关注的美国通膨数据，以及美国联邦准备理事会（Fed）下周将宣布的最新政策决议。

美国央行先前为了平抑处于数十年高点的物价，连续4度大幅升息，但在2022年12月已放缓升息速度。目前它在下次会议只升息25个基点（1码）的希望愈来愈浓。

另一方面，亚洲股市交易商还持续受到中国经济重新启动的气氛鼓舞。这个全球第2大经济体在经历3年造成重伤的COVID-19（2019冠状病毒疾病）清零政策、基本上对外封闭后，投资人冀望它今年将强劲复苏。

香港股市今天收盘上涨0.5%，东京股市收高0.1%，雪梨、首尔、新加坡、曼谷、威灵顿、马尼拉和雅加达股市也全数收红。上海与台北股市则因农历新年假日休市。

© 2023 AFP