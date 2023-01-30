呼吸器召回导致亏损 飞利浦全球再砍6000人

（法新社海牙30日电） 总部位于荷兰的跨国电子公司飞利浦（Philips）今天表示，该公司全球将再裁汰6000人。飞利浦的睡眠呼吸器因瑕疵召回，导致公司亏损扩大。

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飞利浦执行长贾可布斯（Roy Jakobs）今天表示，公司须在2025年以前扩大裁员。此举距飞利浦上次宣布裁员4000人，仅3个月。

贾可布斯在声明稿中说：「对飞利浦和我们的投资人而言，2022年是艰困的一年，我们正采取坚定的行动，提高我们的执行力和改善绩效。」

飞利浦公布该公司2022年第4季净损1亿500万欧元（约1亿1400万美元），2022年度净损则达16亿欧元，大多是因为呼吸器召回导致的损失。

飞利浦2021年召回该公司治疗睡眠呼吸中止症患者的呼吸器产品。患者若吸入或吞下呼吸器消音泡绵碎屑，「恐有中毒和致癌风险」。

去年10月上任的贾可布斯指出，飞利浦必须「改善绩效，简化工作方式，提高我们的灵活度和生产力。这包括一项艰难却必要的工作，即在2025年前进一步削减全球员工约6000人」。

根据飞利浦最新裁员计画，今年将裁汰总计3000人。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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