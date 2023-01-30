德国第4季GDP意外萎缩 经济衰退疑虑再起

（法新社法兰克福30日电） 今天公布的官方数据显示，德国经济在2022年第4季意外萎缩，归咎于受俄乌战争波及效应影响。令人更加担忧这个欧洲最大经济体可能处于衰退边缘。

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根据德国联邦统计局（Destatis）公布的初步数据，德国2022年10至12月的国内生产毛额（GDP）较前一季萎缩0.2%。

这个结果，逊于金融资料公司Factset的分析师预期的零成长，也不如德国联邦统计局先前所称的第4季经济停滞。

数据并显示，德国2022年全年经济成长率由先前发布的1.9%下修至1.8%。

俄罗斯2022年2月入侵乌克兰，接着又出手大砍关键的天然气供应，引发欧洲工业火车头德国面临能源危机，同时造成粮食与电力成本大涨。

不过，经过政府大规模干预，情势在最近出现改善迹象，使得外界更看好德国经济终究能避免落入衰退。但今天却传出令人失望的数据，打击了这类希望。

荷兰国际集团（ING）经济学家布兹斯基（Carsten Brzeski）表示：「经济衰退的忧虑又回来了。」

他说：「冬季气候更温，搭配政府已实施和已宣布的财政振兴方案，成功防止（德国）经济跌落悬崖；但结果仍很可能出现技术性衰退。」技术性衰退的定义是连续2季经济萎缩。

根据德国联邦统计局的说法，2022年1至3季支持德国经济的消费者支出，在第4季出现下滑，冲击该季的国内生产毛额。

英国总经顾问公司凯投宏观（Capital Economics）的高级欧洲经济学家巴玛斯（Franziska Palmas）表示，这暗示能源危机开始冲击到德国家户收入。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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