日法车厂结盟达新协议 雷诺减持日产股份至15%

（法新社东京30日电） 日本车厂日产（Nissan）今天表示，法国伙伴雷诺（Renault）将把持有的日产股份由原本的43.4%减至15%。这包括在双方为了重新调整彼此不稳定的结盟而达成的新协议。

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日产透过声明表示，雷诺减持股份后，持股比例将与日产持有的雷诺股份比例相同；这项行动源自两车厂为了重塑彼此关系，而达成一份新的广泛协议。

日产与雷诺经过数个月辛苦协商，才达成这份协议。预料协议经过彼此董事会同意后，将在下周签署。

日产今天还说，它将投资雷诺新成立的电动车事业「安培」（Ampere）；但未宣布可能的持股规模。

日产表示，与雷诺的新协议将「强化结盟的连结，并为所有股东创造最大价值」。

雷诺在1999年为了拯救日产免于破产，而展开跨国结盟关系。2016年日本车厂三菱汽车（Mitsubishi Motors）加入结盟，当时由于日产取得陷入困境的对手三菱34%股份。

然而2018年联盟的执行长戈恩（Carlos Ghosn）被捕，造成日产与雷诺的结盟关系陷入不稳。戈恩指称，他所遭受的控诉是为了阻止他让两企业结盟更紧密。

雷诺与日产为了重新塑造彼此结盟关系，持续在幕后进行讨论。今天这项宣布近几个月已获广泛报导，因为正式宣布消息的时间已经一再延迟。

雷诺2022年11月宣布将业务分拆为二，分别是电动车新创事业「安培」，以及与中国吉利汽车公司合组的汽柴油车与混合动力车子公司。

然而，日产担忧未来有的技术转恐移给这家中国车厂，以及对于彼此间电动车智慧产权分享的细节存有疑虑，使得与雷诺间的谈判难度增高。

分析师认为，日产与雷诺达成重新平衡双方关系的协议，是重建彼此信任的一种方式。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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