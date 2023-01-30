联准会开会前买气疲乏 亚股跌多涨少

（法新社香港30日电） 亚洲股市经历上周强劲涨势后，投资人难以维系买气，今天收盘跌多涨少。中国股市经过长达一周农历新年假期休市后，今天重新开市，上海股市收高。

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尽管美国股市上周收盘走扬，仍不足以激励今天亚股市场情绪。美股利多来自美国联邦准备理事会（Fed）偏好的指标显示，美国通货膨胀在2022年12月降至1年多来低点。

这使得市场交易商加码预期，联准会本周会议决定的升息幅度，将由2022年12月的升幅0.5个百分点（2码），下降至25个基点（1码）。

近期连串数据显示，联准会官员去年启动的货币政策紧缩循环开始生效，因为美国物价涨幅已开始从数年高点趋缓。

然而，股票交易场上仍萦绕不安气氛，投资人担忧各国经济可能滑落衰退。此外，企业财报季至今发布的结果有好有坏，也令投资人对企业获利产生疑虑。

这些忧虑冲淡了亚洲股市乐观情绪；乐观来自北京取消麻烦的COVID-19（2019冠状病毒疾病）清零政策后，投资人期待中国今年经济将大力复苏。

在一周春节休假期间，中国出现旅行与消费支出强劲的迹象，使得这份乐观情绪增强。且期间染疫确诊病例并未大爆发，暗示中国疫情目前可能已获控制。

上海股市今天收盘小涨0.1%，东京股市日经指数收高0.2%，台北股市更在晶片制造类股大涨拉抬下收涨逾3%。

不过，今年来多数时间涨势稳健的香港股市，今天收盘重挫2.7%；雪梨、首尔、新加坡、雅加达和马尼拉股市也全数收黑。曼谷与威灵顿股市终场则几乎持平。（译者：张正芊/核稿：严思祺）

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