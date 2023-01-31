投资人血洗印度阿达尼集团 ��值蒸发逾2兆元

（法新社孟买31日电） 印度最大企业集团阿达尼集团遭控「肆无忌惮地」进行股价操纵和会计诈欺，今天继续遭到投资人血洗，��值已蒸发约700亿美元（约新台币2兆1022亿元）。

广告 继续浏览后续

阿达尼集团（Adani Group）进行预计筹资25亿美元的释股之际遭到狙杀。根据这家公司公布的资料，定今天稍晚结束的释股，截至中午为止的认购率仅21%。

根据富比世（Forbes）富豪榜，自从集团股价暴跌以来，上周仍是全球第3大富豪的阿达尼集团60岁创办人阿达尼（Gautam Adani）排名已掉到第8，个人身家缩水超过360亿美元（约新台币1兆832万元）。

阿达尼道达尔天然气公司（Adani Total Gas）股价今天创最大跌幅，在孟买股��早盘暴跌10%后再度停止交易。法国道达尔能源集团（TotalEnergies）持有37.4%股权的这家天然气分销公司��值于过去一周已失血45%。

阿达尼电力公司（Adani Power）和食用油生产商阿达尼丰益公司（Adani Wilmar）也因股价分别下跌5%而启动熔断机制；阿达尼绿能公司（Adani Green Energy）股价则下跌2.58%。

尽管如此，总部设在阿拉伯联合大公国首都阿布达比的国际控股公司（International Holding Company）昨天宣布，将出资4亿美元认购阿达尼集团麾下旗舰公司阿达尼企业（Adani Enterprises）16%的增资股票，给阿达尼集团注入一剂强心针。集团这波释股21%的认购率大部分来自于此。

美国作空机构兴登堡研究（Hindenburg Research）上周发布调查报告，指控阿达尼集团「过去数十年里肆无忌惮地进行股价操纵和会计诈欺」，导致其股价暴跌。

阿达尼集团回应强调自己成为「恶意损害」声誉攻击的对象，29日更发布长达413页声明予以驳斥。

阿达尼集团称兴登堡研究为「曼哈顿的马多夫」（Madoffs of Manhattan），强调上述调查的指控内容「只是个谎言罢了」。华尔街金融家马多夫（Bernard Madoff）犯下美国史上最大的庞氏骗局（Ponzi scheme）。

兴登堡研究针对阿达尼的声明回应指出，「阿达尼集团披着印度国旗，有计画地对这个国家强取豪夺，持续在拖垮印度的未来」，并且表示阿达尼413页声明中针对调查报告作出回应的部分只有30页。

© 2023 AFP