挪威主权基金2022年破纪录亏损4.9兆

（法新社奥斯陆31日电） 全球最大的挪威主权财富基金今天公布，2022年全年亏损达1兆6370亿挪威克朗（约新台币4.9兆元），归咎于市场波动，使其投资报酬率为负14.1%。

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挪威主权基金管理单位、挪威央行投资管理公司（Norges Bank Investment Management）的执行长坦根（Nicolai Tangen）在声明中表示：「市场受到欧洲战事、通货膨胀高涨及利率攀升的冲击。」

坦根还指出，股票及债券市场同时受到负面冲击，「这十分不寻常」。「除了能源股之外，所有类股的报酬率都为负。」

挪威主权基金的资金来自挪威石油与天然气产业缴的税金。截至2022年底，基金规模仍高达12兆4300亿挪威克朗（约新台币37兆元）。这比2021年底的规模12兆3400亿挪威克朗增加。一方面多亏新添1兆900亿克朗税金挹注，另方面汇率波动带来6420亿克朗增值。

根据官方资料，挪威主权基金的资产配置当中，股票占69.8%，固定收益占27.5%，不动产占2.7%，再生能源基础建设占0.1%。（译者：张正芊/核稿：戴雅真）

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